Yvonne Nauta gaat marathons schaatsen

Uitwellingerga – We kennen haar vooral als schaatser op de lange baan, als Nederlands kampioen allround en als deelnemer aan de Olympische Spelen. Maar we zullen schaatsster Yvonne Nauta dit seizoen ook zien als marathonschaatser. “Ik weet niet eens of ik 80 rondjes kan rijden met mijn enkel.”

Nauta is niet volledig onbekend met het marathonschaatsen. “Ik rijd al wat marathons om te trainen en gewoon voor de leuk. Toen ik door Klasina Seinstra werd gevraagd, heb ik wel even getwijfeld. Ik weet niet eens of ik 80 rondjes kan rijden met mijn enkel. Maar ik kon het aanbod niet weigeren. Het lijkt me ontzettend leuk om met en voor een team te rijden. Dat spreekt me heel erg aan.”

Gebroken been

Nauta brak ruim een jaar geleden haar been en moest lange tijd revalideren. “Ik heb dit voorjaar al het metaal uit mijn been laten halen. Dat was een pittige klus. Maar het voelt nu weer veel natuurlijker aan. Er zat zo veel metaal in, dat het mij in de weg zat.”

Met het schaatsseizoen voor de deur richt Nauta zich in eerste instantie op de lange baan. “In het begin focus ik me op de lange baan. De eerste drie marathons rijd ik niet, want dan heb ik het te druk met de World Cup-kwalificatie. Maar daarna rijd ik naar verwachting wel heel veel marathons mee.”

Schaatsdames

Yvonne Nauta is één van de vijf dames die maandag gepresenteerd werden als schaatsers van de nieuwe marathonploeg. Die ploeg staat onder leiding van Klasina Seinstra, Elfstedentocht-winnares in 1997. Naast Nauta bestaat de ploeg met de naam Schaatsdames.nl onder andere uit Manon Kamminga uit Heerenveen en Merel Brunsmann uit Uitwellingerga. (Bron Omrop Fryslân)