VC Sneek moeizaam langs Regio Zwolle met 2-3

Zwolle – Alhoewel het woensdagavond allesbehalve vlekkeloos ging, hebben de dames van VC Sneek hun eerst winst te pakken in de uitwedstrijd tegen Regio Zwolle in de gelijknamige plaats. De eerste set was voor Zwolle, alhoewel Sneek vocht voor wat het waard was, met 28-26. De daaropvolgende twee sets werden gewonnen door Sneek met de respectievelijke setstanden 21-25 en 22-25. Waarna Zwolle er een vijfsetter uitsleepte met winst in de derde set 25-23. In de hoogste versnelling en effectief spelend maakte Sneek de wedstrijd af met 4-15.