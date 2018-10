Stoarmrin, mars voor meer biodiversiteit

Burgwerd- Loop mee met deze speciale mars, de Stoarmrin! Want, wanneer heb jij voor het laatst door een weiland of over het erf van een boerderij gelopen? Terwijl we tijdens de ‘Stoarmrin’ genieten van land, dorp en hiem maken we ons ook zorgen want het land wordt steeds stiller en de biodiversiteit neemt af. We willen met deze loop laten zien dat we het belangrijk vinden dat het land leeft en dat het in de toekomst weer vol staat met diverse kruiden en grassen waar de insecten hun feestjes in kunnen vieren.

Tijdens deze tocht, voor jong en oud, verheugen we ons op het levende land van de toekomst. Wij zijn de stilte voor de storm van het gezoem en het gekwetter dat ons te wachten staat. We vragen aandacht en ruimte voor vogels, bijen, bloemen, boeren en buitenlui zodat zij samen kunnen leven in een biodiverse wereld. Dat kunnen we niet alleen, dus neem je vrienden, buren, pake en beppe mee, trek iets fleurigs aan of kom verkleed als je favoriete dier of bloem.

Weer of geen weer, met je kop in de wind, gebukt door de storm of met je gezicht naar de zon… Loop met ons mee en laat zien dat je het levende land belangrijk vindt! In verband met benodigde faciliteiten is het fijn als we weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.

Aanmelden kan via kingofthemeadows.eu/stoarmrin.

Programma:

11:30 Deur open Doniahûs

12:10 Welkom plus een paar korte sprekers die toelichten waarom zij zich zorgen maken over biodiversiteit en wat ze er zelf aan doen.

12:35 Start wandeltocht. Onderweg zijn er een paar verrassingen, een optreden van Syb van der Ploeg en Piter Wilkens onder het genot van een drankje en een warme kop soep.

15.00-16.00 Finish in Doniahûs. Gelegenheid voor een drankje. We maken een gezamenlijke boodschap voor Minister Schouten: wat hebben wij van haar nodig om het Friese landschap weer tot leven te brengen? Sprek dy út en lit dy sjen (dus kom ferklaaid ☺) Foarút nei it libbene lân!

Datum : Zondag 28 oktober 12.00 tot 16.00 uur te Burgwerd

Start- en Eindpunt : Doniahûs Burgwerd

Aanmelden via : www.kingofthemeadows.eu/stoarmrin

Lengte : +/- 9 Kilometer

Route : https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1eBOV9NH97WpV7SDEkHR4lMcmkKTf35Cu&hl=n