Sneker Weerman : Normale temperaturen

Sneek – We schakelen over naar temperaturen die bij de tijd van het jaar horen. Alleen regen en storm blijven nog even in het vat zitten. Het is vandaag een stuk koeler dan dat we gewend waren, de temperatuur komt niet veel hoger uit dan een 16 graden in de stad. Wolken overheersen, maar ook de zon zien we tussen de wolkenvelden door. Wind uit het noordoosten, zwak, af en toe matig.

Komende nacht klaart het op en koelt het flink af. De temperatuur daalt in de stad naar een 6 graden, boven de weilanden nog wat lager.

Morgen is het vrij zonnig. Met een meest zwakke oostelijke wind wordt het niet veel warmer dan een 13 tot 15 graden.

Het weekend vrij zonnig, pas in de nacht naar maandag kan het weer eens regenen. De temperatuur 14 tot 16 graden.