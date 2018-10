Samen sporten is pas fijn!

Sneek-Vandaag organiseerde Sport Fryslân in samenwerking met BV Sport, gemeente Súdwest-Fryslân en Sportbedrijf Drachten een sportfestijn. Maar liefst 700 leerlingen van het speciaal- en reguliere onderwijs in Drachten, Sneek en Leeuwarden ervaarden dat samen sporten leuk is.

Kinderen met een handicap maken tijdens het festijn kennis met aangepast sportaanbod bij hun in de buurt. Dat is hard nodig, want uit onderzoek van Sport Fryslân blijkt dat slechts 25 procent van de leerlingen van het speciaal onderwijs in Friesland sport.

Sport Fryslân wil het sporten en bewegen stimuleren door deze leerlingen op het mega sportfestijn kennis te laten maken met verschillende sporten. Fotograaf Tom Coehoorn maakte een aantal foto’s waarop te zien is dat het festijn zeker geslaagd mag heten.

Na dit sportfestijn kunnen de kinderen drie keer gratis sporten bij een sportaanbieder bij hun in de buurt.