Leerlingen MUZT werken in herfstvakantie aan Culturele Hoofdstad-voorstelling KIRANA  

Sneek- De ruim zestig leerlingen van MUZT Musicalopleiding in Sneek beginnen op zondag 21 oktober met de voorbereidingen op de muziektheatervoorstelling KIRANA – Myths of Creation. De jongeren worden in de herfstvakantie tijdens workshops begeleid door drie artiesten uit Malta en drie docenten van Kunstencentrum Atrium. De interdisciplinaire voorstelling is een creatie van Ruben Zahra uit Malta en maakt deel uit Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. Op donderdag 25 oktober is het resultaat te zien in Theater Sneek.

KIRANA is bedacht en ontworpen om kinderen en professionele artiesten met elkaar te verbinden in een gezamenlijk creatief proces. Het resultaat van de workshops, verdeeld over vijf dagen bij Kunstencentrum Atrium in Sneek, wordt geïntegreerd in de voorstelling, waardoor de MUZT-leerlingen er een directe bijdrage aan leveren met hun eigen ritmes, bewegingen en taal. Naast de Maltese artiesten worden de jongeren begeleid door drie docenten van Kunstencentrum Atrium: Bieke Huls (beeldende kunst), Thomas Schiphof (percussie) en Afke Brenninkmeijer (moderne dans).

De inspiratiebron voor Myths of Creation vormen scheppingsverhalen van verschillende culturen, met name die van China, India, Babylon en Mesopotamië, en de vier elementen. Enkele scènes van deze mythische reis worden verbeeld door middel van digitale animatie.

KIRANA laat de MUZT-leerlingen kennismaken met een waaier aan nieuwe artistieke ervaringen: van hedendaagse muziek tot slagwerkworkshops, digitale animatie en lightpainting. Kunstwerken van kinderen worden tot leven gebracht via digitale animatie. De muziek werd gecomponeerd voor piano en slagwerk en wordt live uitgevoerd door twee professionele muzikanten. De jongeren vullen de soundtrack aan met muzikale improvisaties.

“Myths of Creation vormt een mooie uitdaging voor MUZT”, aldus Iréne Martin, artistiek leider van de musicalopleiding. “De leerlingen volgen bij onze opleiding lessen in zang, dans en spel, maar gaan nu gedurende vijf dagen ook aan de slag met nog onbekende disciplines.”

In de afgelopen twee jaar is KIRANA opgevoerd in operahuizen en op festivals in Malta, Frankrijk, Duitsland, Italië, Denemarken, Letland, Cyprus en Australië. Ook in Leeuwarden vindt een KIRANA-project plaats, met een voorstelling bij Stadsschouwburg De Harmonie op vrijdag 19 oktober.

KIRANA – Myths of Creation in Theater Sneek begint donderdag 25 oktober om 20.15 uur. Tickets kosten 10 euro en zijn online en aan de kassa te reserveren.

Foto: Agnete Schlichtkrull.