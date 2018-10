Handen uit de mouwen tijdens Natuurwerkdag op 3 november  

Sneek- Samen buiten aan de slag, dan kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. Op zaterdag 3 november a.s. organiseert de familie Bokma een werklocatie op de Gouden Boaiem. De familie Bokma, erfpachters op het eiland kunnen extra handen zeer goed gebruiken bij het verwijderen van jonge boompjes. Deze klus is van groot belang voor de weidevogels. Zij willen namelijk een open landschap waarin ze het overzicht hebben en waar hun vijanden zich niet kunnen verstoppen in de bomen.

Het is niet alleen leuk en gezellig om gezamenlijk buiten aan het werk te gaan tijdens de grootste vrijwilligersactie in het groen, het is ook nog eens heel gezond. Buiten aan het werk gaan met bijvoorbeeld zagen en takkenslepen is al een intensieve workout. Bovendien is het werk dat verzet wordt op de Natuurwerkdag cruciaal voor het beschermen en behouden van natuur. Zorg voor het landschap zoals onderhoud aan boomgaarden, bosjes en houtwallen is steeds meer in vrijwilligershanden en dankzij hen kan iedereen blijven genieten van het mooie Friese landschap.

De Natuurwerkdag

Er zijn nog meer nuttige klussen in de Friese natuur en landschap, zoals snoeien bij Dekemastate of poelen schoonmaken in de Vlindertuin in Lemmer. De Friese Natuurwerkdag telt dit jaar weer ruim 20 locaties, waaronder Natuureiland de Gouden Boaiem waar jong en oud aan het werk kunnen tijdens de grootste groene vrijwilligersactie van Nederland.

Aanmelden

Geïnteresseerd om samen met buren, vrienden, uw (sport)club, scoutinggroep of familie een dag aan de slag te gaan? Kijk dan op www.natuurwerkdag.nl voor meer informatie over de Gouden Boaiem of andere locaties bij u in de buurt en meldt u aan.