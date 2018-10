Activiteiten in de week van de mantelzorg

Sneek- Mantelzorger kun je zomaar zijn, daar kies je niet voor. De meeste mensen vinden het heel gewoon om voor hun kind, echtgenoot of moeder te zorgen maar ongemerkt wordt hun wereld misschien steeds kleiner en neemt de belasting toe.

De gemeente Súdwest-Fryslân wil, samen met de vereniging Stimuleringsfonds Mantelzorg en informele zorg en welzijnsorganisatie Sociaal Collectief, mantelzorgers een hart onder de riem steken. Dit doen zij door voorafgaande aan de Dag van de Mantelzorg op 10 november een aantal activiteiten te organiseren.

De vrijwilligers van de Stipepunten in Bolsward, Sneek, Koudum en IJlst bieden al enige jaren met veel inzet en betrokkenheid ondersteuning aan mantelzorgers. Tussen 2 en 6 november delen zij tasjes uit op markten, in supermarkten en verzorgingshuizen met een attentie en informatie voor mantelzorgers. Voor mantelzorgers die zijn ingeschreven bij de Stipepunten worden er speciale activiteiten georganiseerd.

De gemeente Súdwest-Fryslân brengt op 10 november, de Dag van de Mantelzorg , een speciale krant uit over mantelzorg met nieuws, interviews en verhalen. Deze krant wordt huis-aan-huis verspreid in de gemeente Súdwest-Fryslân.

In de Week van de Mantelzorg zijn er voor alle mantelzorgers en geïnteresseerden twee gratis

Theatervoorstellingen:

Zaterdag 10 november: Happy People

“Een jonge vrouw kampt met depressies. Haar tante leeft met een man die depressief is. Zij probeert zo goed mogelijk het gezin draaiende te houden. Samen vertellen zij hun eigen verhaal maar ontdekken dat hoewel zij over hetzelfde thema praten elkaar echt begrijpen niet makkelijk is. Ontroerend, indringend maar ook met een grappige noot”

Datum: 10 november 2018

Locatie: Culinair Podium Lewinski, Waterhoenstraat 2, 8602 AC Sneek

Tijd: 20.00 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage achteraf

Aanmelden is niet verplicht maar wordt wel geadviseerd en kan het best online via https://lewinski.stager.nl/web/tickets/244499 Dit om teleurstelling op de dag zelf te voorkomen.



Maandag 12 november: Overeind door Theatergroep BINT

“Overeind” is een herkenbare en muzikale voorstelling die laat zien hoe het kan zijn als je een langere periode voor iemand zorgt. Na afloop kunnen aan de hand van prikkelende vragen en stellingen eigen ervaringen worden gedeeld.

Datum: 12 november

Locatie: theater Sneek/Noorderkerkzaal, Ingang Oud Kerkhof 11

Tijd: 20.00 uur. Kosten: gratis.

Mantelzorgers uit heel Súdwest-Fryslân, met maximaal één gast, kunnen zich voor 5 november aanmelden bij kassa@cultuurkwartier.nl of bellen tussen 11.00–17:00 uur met 0515-431400.