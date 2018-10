Aanmelden Verkiezing Friese Onderneming 2019

Sneek- De Verkiezing Friese Onderneming gaat in 2019 haar 29e editie beleven. Hiermee is het één van de oudste prijzen binnen ondernemend Nederland. De finale wordt ervaren als een inspirerende toogdag voor ondernemend en bestuurlijk Fryslân waarbij uitmuntend ondernemerschap centraal staat. De inschrijving tot deelname is vanaf nu tot en met 13 november 2018 geopend.

De jury laat zich bij haar beoordeling inspireren en leiden door de innovatie en inventiviteit binnen bedrijven. Door de mate waarin bedrijven offensief kansen weten te creëren en benutten die zich aandienen door veranderende (markt)omstandigheden. Door een duurzaam beleid ten aanzien van het menselijk kapitaal én de omgeving en de mate waarin de (financiële) resultaten daarvan inzichtelijk zijn.

Dáár draait het om bij de Verkiezing van de Friese Onderneming van het Jaar. In de beoordeling worden er 6 bedrijven beoordeeld volgens het ‘Business Maturity Model’. Dit wordt ook ingezet bij de ‘Best Managed Companies’ Verkiezing. Daarnaast is er een financiële scan. Het beoordelingsproces start met een bedrijfsscan die laat zien of je bedrijf in balans is. In welke fase je ook zit. Er wordt gekeken naar de vijf pijlers van strategie, organisatie en processen, bestuur en beheer, ICT en natuurlijk mensen en cultuur. In eerste instantie beoordeel je met je eigen team de organisatie. Door een wetenschappelijk getoetste interpretatie van de data, wordt het hele bedrijf onder de loep genomen. Een nominatie levert echt wat op. “Dit evenement onderstreept onze creatieve en vernieuwende werkwijze”, aldus een recente winnaar. Een andere deelnemer is verrast door de verschillen die er tussen hem en zijn ‘compaan’ leven als het gaat over de visie op de bedrijfsvoering. Kortom; deze scan brengt dingen aan de oppervlakte.

Een zelfstandig opererende werkgroep is verantwoordelijk voor het proces om tot zes genomineerden te komen. Deze genomineerden presenteren zichzelf aan de jury. De indruk die dit achterlaat is samen met de uitslag van de scans voor de jury voldoende input om uit de 6 genomineerden 3 finalisten te selecteren. Enkele weken later bezoekt de jury deze finalisten. De jury toetst dan alle indrukken van papier, aan de realiteit. Tot slot presenteren de finalisten zich op 9 april tijdens de finale. Uiteindelijk leiden al deze indrukken tot 1 winnaar.