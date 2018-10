Zondagmiddagconcert van BlueSunday in het kerkje van Goënga

Goënga-Het duo BlueSunday wordt gevormd door Welmoed (Fryslân) zang en Patrick (België) gitaar met aanvullende instrumenten als bas-ukulele, mondharmonica, accordeon en handdrum. Beiden hebben in allerlei verschillende samenstellingen muziek gemaakt, maar vonden elkaar in 2013 in zoektochten naar (bijna) onbekende liedjes van soms totaal onbekende, soms iets bekendere liedschrijvers.

Maar stuk voor stuk de moeite waard om te worden vertolkt! Dit leidde tot hun EP-CD “Covered – with Love.” De muziekstijl die zij brengen is “Roots music.” Dat is een stijl die valt onder de term Americana en is een moderne en afgeleide vorm van de authentieke blues, country en folk. Muziekstijlen die vanuit de gehele wereld naar Amerika werden bijeengebracht. Van deze liedjes wordt soms het instrumentale deel een beetje verbouwd, soms de tekst, soms beide. Waardoor het eigen versies worden, maar de essentie altijd bewaard blijft.

Het zondagmiddag concert begint op 21 oktober om 15:00 uur en is gratis toegankelijk met na afloop een vrijwillige bijdrage in het “Ponkje”.