Mocromaniac en U2 Experience Crystal Dream in Bolwerk Sneek

Sneek – ‘Maniac 4 President’, zo schreeuwt zijn Facebookpagina. MocroManiac a.k.a. Manibaby is een rijzende ster binnen de Nederlandse hiphopscene en neemt geen blad voor de mond, zo blijkt wel uit tracks als ‘Maniac’. Met HydroBoyz gooide hij een paar jaar geleden al hoge ogen met de hit ‘Hindabuilding’ en nu timmert hij hard aan de weg als solist. In juli 2018 kwam zijn debuutalbum uit. De titel? ‘Maniac’!

Braz is een ras-entertainer die je doormiddel van zijn raps op komische en eigenzinnige manier meeneemt op een reis door zijn persoonlijke wereld. Hierin wisselen knallende anthems en rakende introspectieve tracks zich met elkaar af, iets wat je sterk terug hoort op zijn debuut album ‘Brazpark’. Met het album kan hij eindelijk laten zien wie hij is, een veelzijdige artiest die je niet mag missen! In 2009 kwam de uit Bergen op Zoom afkomstige rapper met zijn eerste online-tape die opgevangen werd door de Eindhovense hiphop scene. In 2012 release-de hij het album “De Reportage van een Zonderling” om vervolgens na een korte rustperiode aan te sluiten bij zijn teamgenoten Fresku en Teemong. Braz is ook bekend als de chauffeur van de web serie: KPN Pickup Sessies. Hierbij haalt hij rappers op met een pick-up truck om een rapsessie te doen. Komisch, rakend en ongecensureerd zijn de beste woorden om hem te omschrijven. Een veelzijdige artiest die je niet mag missen. De avond wordt aangevuld met de local heroes Team Wolf Horzy & Zani H en Yung R3bel.

Crystal Dream U2 Experience

Crystal Dream U2 Experience is een wervelende show met fantastisch geluid, spectaculair licht en de grootste hits van U2. Marcel Geven (zang), Gerwin Ruesink (gitaar), Nathan Meinen (bas) en Ruud Voesten (drums) nemen de bezoeker zaterdag 27 oktober mee op een muzikale reis langs de beste songs van Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen.

De band weet de herkenbare sound van de Ieren en het gevoel op fantastische wijze en met passie weer te geven. Crystal Dream is energiek, strak, maar vooral een lekkere liveband die je tot het slotakkoord niet meer loslaat!

Na de première in 2005 heeft Crystal Dream met succes langs Nederlandse zalen en festivals getoerd. De band zorgt regelmatig voor uitverkochte concerten en is uitgegroeid tot één van de best gewaardeerde U2-tributebands van Nederland. Crystal Dream kan rocken, maar wel met gevoel en warmte en zorgt voor een energieke live-ervaring. Het is dan ook geen verrassing dat de mannen al meerdere keren zijn gevraagd om op te treden door de Nederlandse U2-fanclub.