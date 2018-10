Fryslân gaat voor batterijtrein in 2025 

Leeuwarden- Fryslân streeft ernaar dat er in 2025 batterijtreinen rijden op het Friese spoor. Dit past bij de Friese ambitie dat al het openbaar vervoer in 2025 uitstootvrij is.

De vergelijking met volledige elektrificatie of waterstoftreinen wijst uit dat de batterijtrein de goedkoopste variant is. De plannen worden samen met betrokken partijen uitgewerkt. Eind volgend jaar valt het definitieve besluit.

Gedeputeerde Johannes Kramer (links op de foto): “De Steaten ha ús yn septimber foarich jier frege om mei in plan foar zero emission te kommen. Dat hat ús ambysjes yn in streamfersnelling brocht. Wy sette yn op in batterijtrein yn 2025. Dit is in unike ûntwikkeling yn Nederlân”.

Besparing

Fryslân rekent 66 miljoen euro aan kosten voor de lijnen. Dit is inclusief onderhoud en lokaal opgewekte zonne-energie. Daarmee bespaart Fryslân jaarlijks 3,4 miljoen euro aan brandstofkosten. De CO2-besparing komt uit op 5,8 miljoen kilogram per jaar, vergelijkbaar met de uitstoot van 1100 dieselauto’s.

De huidige treinen rijden volledig op diesel. De uitstoot van CO2 en de afhankelijkheid van fossiele brandstof past niet bij ambitie om uitstootvrij te rijden. Het plan sluit ook naadloos aan op het landelijke doel om in 2050 in een CO2-neutraal Nederland te leven.

De treinen krijgen zoveel mogelijk snel op te laden batterijen, die worden opgeladen via bovenleidingen op de begin- en eindstations. Het alternatief van volledige elektrificatie valt af vanwege de grote investering om op de gehele trajecten bovenleidingen aan te leggen.

Samenwerking

De provincie werkt samen met de provincie Groningen, het Rijk, ProRail en Arriva. Het Rijk en ProRail zijn betrokken vanwege de aanpassing van de infrastructuur, zoals het aanleggen van laadpunten en het maken van een aanvullende bovenleiding voor het traject Groningen-Leeuwarden. Arriva is tot 2035 de vervoerder op het Friese en Groningse spoor.