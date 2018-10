Drivin’ Back in Time in de Groene Weide Bolsward.

Bolsward – Op 4 november wordt de vijfde editie van Drivin’ Back in Time in de Groene Weide in Bolsward georganiseerd, met in de respectievelijke hoofdrollen The Cats Aglow en Them Lewis Boys. De zaal gaat open om 15:00 uur, de show begint een uur later. Entree € 12,50 (€ 10 in de voorverkoop).

The Cats Aglow

Deze naam is ontleend aan een van de vele succesvolle lp’s die deze onvergetelijke groep uit Volendam in de jaren ’60, ’70, en ’80 uitgebracht hebben. Wel 45 hits wordt er live gespeeld en gezongen en zeker voor de fans en de liefhebbers van deze muziek zal dit optreden voor hen (maar ook voor het grote publiek) een optreden worden om nooit te vergeten.

De oud leden van deze groep hebben onlangs weer een cd uitgebracht met daarop 2 songs geschreven door de man achter MARCO BORSATO: JOHN EWBANK. Deze nummers worden ook gespeeld door muzikanten die u misschien wel kent uit andere bekende groepen.

Them Lewis Boys

Them Lewis Boys, met pianist Jeroen Sweers achter het klavier, zet een highvoltage rock ´n´ roll show neer waarin zij een ode brengen aan de muziek van rock ‘n’ roll pianist, zanger en legende Jerry Lee Lewis. Met een genadeloze lading pumping piano power neemt de band je mee naar the early days of rock ´n´ roll waarin alle klassiekers van deze bad boy of the fifties voorbij komen. Denk aan nummers als: Great balls of fire, Whole lotta shaking going on, maar ook nummers van zijn laatste platen worden onder de aandacht gebracht. Them Lewis Boys dendert als een stoomtrein over het podium heen en weet als geen ander de tent op de kop te zetten. Maak je klaar voor deze killers, trek je dansschoenen aan en laat je meevoeren in deze onvervalste , highvoltage rock ‘n’ roll trip.