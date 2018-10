De bal rolt weer …. voorbeschouwing 20 en 21 oktober

Sneek- De Sneker eer werd afgelopen weekeinde hoog gehouden door LSC 1890, Waterpoort Boys en Black Boys die tegen resp. Hoogezand, SC Bolsward en Lemmer alle drie een verdiende overwinning wisten te behalen. De teams van Sneek Wit Zwart – in de voorlaatste speelronde beide nog spekkoper – moesten daarentegen genoegen nemen met een gelijkspel bij QVC en een nederlaag bij SC Stadspark, terwijl derde divisionist ONS Sneek evenmin de wind mee had en van Ajax verloor.

ZET EM moet voor reparatie van het puntverlies nog een weekje wachten, want zij komen evenals Waterpoort Boys en Black Boys komend weekeinde in competitieverband niet in actie. De andere drie moeten wel vol aan de bak en wel tegen ODIN ’59 (ONS Sneek), GAVC (Sneek Wit Zwart) en ASVB (LSC 1890).

ONS Sneek – ODIN ’59

Zaterdag 20 oktober 2018 – 15.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

De formatie van trainer Paul Raveneau oogde afgelopen zaterdag (te) lang als een tijger zonder tanden en kreeg pas in de slotfase met een meer opportunistische speelwijze een aantal kansen. Het benutten van die kansen bleek echter andermaal een probleem, maar volgens de oefenmeester komt dat vooral omdat zijn tegen een overmacht vechtende aanvallers nog aan het nieuwe systeem moeten wennen.

Het werd in ieder geval een wedstrijd die weinigen lang zal heugen, zulks in tegenstelling tot die van vorig jaar tegen ODIN ’59 en dat had vooral te maken met de locatie. Die wedstrijd werd vanwege de soap rondom het hoofdveld namelijk op een – met alle credits voor ONS – in de haast gereed gemaakt bijveld afgewerkt. Daarop beleefden de oranjehemden destijds een valse start, al moet daarbij wel worden vermeld dat de toenmalige trainer vanwege blessures zo’n beetje een half elftal miste. Medio mei van dit jaar had hij in de return meer manschappen tot zijn beschikking en werd het 2-2 gelijk. Dat resultaat was toen echter niet genoeg om de spannende slotweken minder spannend te maken.

​Die spanning ging vorig seizoen aan de deur voor de Heemskerkers voorbij, want ODIN ’59 was al ruim voor het einde van de competitie zeker van handhaving. Het jaar daarvoor toen men in de derde divisie debuteerde, had men nog een barrage nodig gehad om de deelname te verlengen. De prestaties vertonen dan ook een opgaande lijn en tot vorige week leek de ploeg van trainer Richard Plug op weg om zich opnieuw in de middenmoot te nestelen. Toen werd echter op eigen terrein vrij kansloos van DVS ’33 Ermelo verloren en derhalve zit men momenteel min of meer in hetzelfde schuitje als ONS Sneek. Het verschil tussen beide ploegen is welgeteld maar één punt, al heeft ODIN ’59 nog wel een wedstrijd tegoed.

Qua spelersgroep is het verschil met vorig seizoen ook niet zo groot. Barry van Dijk die bij ODIN ’59 al weer aan zijn zestiende seizoen (!) bezig is, staat nog steeds onder de lat en verder sieren bekende namen als Milo Cremers die vorig seizoen in Sneek beide ODIN-treffers voor zijn rekening nam, Nicky Eekhout, Jim Hulleman en Jeffrey Kleibroek het wedstrijdformulier. Daarop staat dit seizoen ook weer de naam van Eelke de Graaf die na een jaartje AFC op sportpark Assumburg terugkeerde. Namen die ONS’er Nick Burger zeker bekend in de oren zullen klinken, want hij speelde tot dit seizoen ook in de schaduw van het kasteel.

Ook op “South Park” viel na het tweede verlies op rij een schaduwtje waar te nemen. Weliswaar is de afstand tot de onderste stekken redelijk geruststellend en bedraagt het verschil met nummer drie maar zes punten, maar de goede competitiestart ging zaterdag toch een beetje “ins Blaue hinein”. Dat heeft te maken met het nieuw spelsysteem. Die keuze lijkt op basis van de statistieken logisch, maar als je zelf niet scoort, schiet je er onder de streep niks mee op. Daarbij is de vraag opportuun, of ONS voor dat systeem wel geschikte spelers heeft. De productie van erkende schutters als Genridge Prijor en Yumé Ramos blijft in ieder geval achter bij die in voorgaande jaren, terwijl men toch mag aannemen dat ze “het kunstje” niet verleerd zijn. Misschien is een aanpassing waarbij ze vaker in scoringspositie komen, daarom het proberen waard, te meer omdat ONS afgelopen zaterdag daarmee wel kansen kreeg en omdat de afstand tot de onderste regionen zoals hiervoor al werd vermeld, redelijk geruststellend is.

Sneek Wit Zwart – GAVC

​Zondag 21 oktober 2018 – aanvang 14.00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

Het verlies tegen SC Stadspark vertoonde gelijkenis met die tegen SVBO, want opnieuw kreeg de ploeg van trainer Germ de Jong voldoende mogelijkheden om het duel in zijn voordeel te beslissen. Sneek Wit Zwart en wedstrijden in den vreemde zijn tot nu toe dan ook niet de meest gelukkige combinatie en vanuit die invalshoek is het wellicht een prettige bijkomstigheid dat er komend weekeinde een thuiswedstrijd op de agenda staat en wel tegen GAVC.

De Grouwster Amateur Voetbal Club maakt sinds 2017-2018 deel uit van het gilde der eersteklassers, het hoogste niveau in de nu bijna 100-jarige historie van de club. In dat debuutseizoen eindigde GAVC op een keurige achtste plaats. Nu staat de hoofdmacht voor de opdracht om zich op dat niveau als vaste waarde te bewijzen. De weg daar naartoe begon met een duidelijke nederlaag bij vv Emmen, waarna de ploeg van trainer Freddy Strating zich herstelde met een gelijkspel tegen VKW en een overwinning bij het uit de hoofdklasse gedegradeerde en nog niet soepel draaiende Heerenveen. Vervolgens ging de streekderby tegen Bergum verloren met als gevolg, dat men komende zondag als nummer tien het sportpark aan de Molenkrite betreedt.

Bij die betreding moet van de huidige spelersgroep van GAVC alleen Tjeerd Andries Andringa zich niet in de kleedkamer vergissen, want hij kwam tussen 2012 en 2016 vier seizoenen uit voor Sneek Wit Zwart. In die jaren kwam de nu 26-jarige spits tot 23 competitietreffers en in de beker deed hij ook nog eens vijf keer het net trillen. Een basisplek was hem echter zelden vergeven en aan het einde van het seizoen 2015-2016 besloot Andringa de boorden van het Pikmeer weer op te zoeken. Daar bewees hij de voorbije twee seizoenen met resp. 21 en 16 treffers opnieuw zijn waarde.

Sneek Wit Zwart liet zich zoals hiervoor al werd vermeld, opnieuw op vreemde bodem de kaas van het brood eten. Voor het blootleggen van de oorzaak heeft men gen psycholoog nodig, want de Snekers werden vooral afgetroefd op wedstrijdmentaliteit. Aan de wil om te winnen wordt niet getwijfeld, maar de spelers moeten beseffen dat alleen dat gewoon niet genoeg is. Die wil dient absoluut van ijzer te zijn. Met andere woorden, er is een “over mijn lijk-instelling” nodig om ook lastige potjes tot een goed einde te brengen en om in de top mee te doen.

Over meedoen gesproken, het meespelen van middenvelder Tarik Bourakba lijkt nadat hij afgelopen zondag tegen SC Stadspark geblesseerd uitviel, twijfelachtig. Verder hebben ons vanaf de Molenkrite echter geen uitvalberichten bereikt en dus kan de technische staf verder alle beschikbare krachten met een dosis ijzeren wil injecteren. En met die wil moet Sneek Wit Zwart toch in staat zijn om tegen GAVC de topklassering weer dichterbij te brengen.

ASVB – LSC 1890

Zondag 21 oktober 2018 – 14.00 uur

Sportpark Blijham – Blijham

Afgezet tegen vorig seizoen mag de competitiestart van LSC 1890 gerust als droomstart worden aangemerkt, want na vier speelronden zijn de Snekers met tien uit vier in twee K medekoploper. Een positie waar met het oog op de resultaten in de voorbereiding en in de bekercampagne, vooraf niet veel mensen hun geld op zullen hebben gezet en datzelfde zal ook niet bij promovendus ASVB het geval zijn geweest.

Die ploeg die komende zondag als gastheer van “the Blues” optreedt, staat als nieuwkomer momenteel namelijk op een keurige vierde plek en dat is ongetwijfeld veel meer dan waarop men vooraf in Oost Groningen gehoopt zal hebben. ASVB kende met een overwinning op DTD en een remise bij Hoogezand een alleszins bevredigende start. Vervolgens ging de hoofdmacht op eigen terrein tegen Jubbega onderuit, waarna de wedstrijd bij FC Lewenborg weer drie punten in het laatje bracht.

Dat laatje wordt dit seizoen overigens gevuld met drie nieuwe krachten, te weten Ezra Abbas (Nieuw Buinen), Rodney Posthumus en Marc Wedema (beide WVV). De meeste selectiespelers komen echter al geruime tijd voor de club uit en een paar van hen zijn getuige geweest van zowel de teloorgang als de wederopstanding die ASVB in de voorbije jaren meemaakte. Die teloorgang en wederopstanding hebben overigens de vorm van een parabool. want aan het begin van dit decennium speelde de hoofdmacht ook in de tweede klasse. Vervolgens was men drie seizoenen in de derde actief, waarna de hoofdmacht afdaalde naar de vierde klasse. Na drie seizoen in de derde keerde ASVB weer terug in de tweede klasse en daarin gaat het zoals hiervoor al werd vermeld, tot nu toe boven verwachting.

Dat laatste is – en dat is misschien wel een understatement – bij LSC 1890 ook het geval en ook qua spelers vertoont de selectie veel gelijkenis met die van de Algemene Sport Vereniging Blijham. Ook aan de Leeuwarderweg bestaat het keurkorps grotendeels uit spelers van eigen vlees en bloed en zijn nieuwkomers eveneens vaak afkomstig van nabijgelegen clubs. Van hen hebben Marco Ahmed en Lars Bos, voor zover je bij hen van nieuwkomers kunt spreken, zich in de basis “geknokt”.

​Bos, zoon van misschien wel LSC’s beste voetballer ooit, opereert de laatste tijd als rechter vleugelaanvaller in een team, waarbij de andere posities in tegenstelling tot vorig seizoen ook wekelijks door dezelfde acteurs worden bezet. In de zekerheid die dat met zich meebrengt, schuilt momenteel misschien wel de kracht van het LSC 1890 van trainer Erik van der Meulen en die kracht moet aan de Leeuwarderweg toch vertrouwen geven. Vertrouwen dat het bezoek aan het verrassende Blijham komende zondag best wel eens een blije gebeurtenis kan worden.