AB Vakwerk haalt Olympisch kampioen Seung Hoon Lee

Sneek/Middenmeer – Daags voor de start van het nieuwe marathonseizoen heeft AB Vakwerk zich versterkt met tweevoudig olympisch schaatskampioen Seung Hoon Lee (6 maart 1988). De Zuid-Koreaan gaat bij de marathonploeg van coach Roy Boeve een verbintenis aan van één seizoen.

Tijdens de Olympische Spelen van 2010 won Lee op de 10.000 meter het goud door te profiteren van de foute baanwissel van Sven Kramer. Hij was destijds in Vancouver ook goed voor het zilver op de 5.000 meter. De 30-jarige Lee is langebaanschaatser, maar begon in 2005 zijn loopbaan als shorttracker. In zijn thuisland Zuid-Korea kroonde hij zich tijdens de winterspelen van dit jaar tot olympisch kampioen mass-start. Twee jaar geleden was Lee ook al onverslaanbaar op de mass-start toen hij de wereldtitel won in het Russische Kolomna.

Met het binnenhalen van Lee heeft coach Boeve op papier een grote troef in handen om komend seizoen overwinningen te pakken met zijn ploeg. ,,Hij is olympisch kampioen op de mass-start, een discipline die dicht tegen de marathon aanschurkt.” Toch tempert Boeve de verwachtingen: ,,Wij schaatsen andere wedstrijden. Als hij het marathonrijden eigen maakt, dan is hij zeker gevaarlijk. Ik vind het ongelofelijk mooi en bijzonder om hem erbij te hebben.”

Ook teammanager Teun Breedijk is verguld met de komst van de Zuid-Koreaan: ,,Seung Hoon Lee is zonder twijfel de grootste Zuid-Koreaanse schaatser van dit moment. Ik ben trots dat we hem hebben kunnen overtuigen om bij ons te komen en dat hij zijn vizier nu ook richt op het marathonschaatsen. Lee heeft een indrukwekkende palmares en geeft nooit op. Vooral dat laatste past heel goed bij ons en AB Vakwerk.”

Fotobijschrift: Seung Hoon Lee kort na aankomst op Schiphol met links Kasper van der Molen (commercieel directeur AB Vakwerk) en rechts Teun Breedijk (teammanager).