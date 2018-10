Whaaaa, kom griezelen in het Fries Scheepvaart Museum van Sneek

Sneek- Op vrijdag 26 oktober kun je van 18.00-21.00 uur griezelen in het Fries Scheepvaart Museum.In het museum ga je samen met je vrienden of met je ouders op zoek naar 10 griezelige personages die zich op heel bijzondere plaatsen verstopt hebben. Als je ze gevonden hebt, en de opdrachten goed hebt uitgevoerd, dan trakteren wij jou op een griezelig drankje met wat beestachtig lekkers. Whaaaa.

We vinden het leuk als je in een enge outfit met ons mee komt griezelen! Deze avond is geschikt voor alle liefhebbers van spanning en griezelen vanaf 6 jaar. Het thema van de Coole Kidsnacht is VRIENDSCHAP en sluit daarmee aan op de Kinderboekenweek. Kom samen met je vriendjes en vriendinnetjes naar het museum en doe mee met de activiteiten.

Jij komt toch ook?

De entree is 3 euro per persoon.