Vliegende pech onderweg in Museum Hindeloopen

Hindeloopen – Op dinsdagmiddag 23 en woensdagmiddag 24 oktober zijn avontuurlijke jongens en meiden van 6 tot 12 jaar welkom in Museum Hindeloopen. Van 14.00 uur tot ong. 16.00 uur gebeuren er weer vreemde dingen in en om het museum. Zo maakt een vliegend tapijt een noodlanding en blijkt de bestuurder ervan uit een heel ver land te komen.

Hij zit aardig in de kreukels. Het is ook de vraag of zijn vervoersmiddel gerepareerd kan worden. De kinderen kunnen misschien oplossingen zoeken voor dat probleem. Deze Oosterse man is ook nog erg nieuwsgierig. Hij denkt dat Museum Hindeloopen een schatkamer is. En dat er vroeger vanuit Hindeloopen een heleboel schepen naar verre landen gingen, vindt hij wel héél bijzonder. Dat is wel wat anders dan zitten op een vliegend tapijtje!

Wil je allerlei spelletjes en activiteiten doen die met het vliegend tapijt te maken hebben? Wil je een vliegend tapijt maken of een vlieger versieren? Wil je een Oosterse traktatie en wil je weten of de Oosterse man met hulp van de kinderen het vliegende tapijt ‘weer aan de praat’ krijgt?

Kom dan in de herfstvakantie gauw op één van de middagen naar Museum Hindeloopen. Kosten: € 4,00 per kind. Inclusief activiteiten, materialen en traktatie.