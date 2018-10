Tresoar zoekt hulp bij groot invoerproject Friese overlijdensaktes

Leeuwarden – Wie was je vader, wie was je moeder? Om digitaal onderzoek naar Friese voorouders te vergemakkelijken zoekt Tresoar vrijwilligers die familierelaties willen toevoegen aan overlijdensaktes. Iedereen kan vanachter zijn eigen computer een bijdrage leveren op het platform FryskeHannen.frl.

De ultieme startplek voor een zoektocht naar Friese familiegeschiedenis is de grote genealogische database op AlleFriezen.nl. Daarop staan de overlijdensaktes van 750.000 Friezen. Bij ongeveer een half miljoen aktes zijn alleen de namen van de overledenen ingevoerd, en niet die van de ouders of eventuele partners. En die gegevens zijn juist zo belangrijk: daarmee kan Tresoar personen virtueel aan elkaar knopen en bijvoorbeeld stamboomonderzoek een stuk makkelijker maken. Nu de techniek ons meer dan ter wille is, gaat Tresoar proberen om daarin een grote stap te zetten. Wilt u meehelpen? U kunt zich aanmelden op het platform FryskeHannen.frl en meteen beginnen.

Over FryskeHannen.frl

Met het tweetalige platform FryskeHannen wil Tresoar grote gedigitaliseerde collecties verrijken met gegevens. Dat kunnen de eigen archieven zijn, maar ook andere organisaties kunnen via FryskeHannen hun collecties ter bewerking voorleggen aan hun achterban. Eerder al beschreven vrijwilligers op FryskeHannen.frl duizenden onderduikerskaarten en dia’s van Friese monumenten. Samen met Omrop Fryslân wordt gewerkt aan het project Omroplûden, waarbij vrijwilligers helpen met de beschrijving van duizenden uren omroepmateriaal.