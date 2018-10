Tigo; nieuwe lijn van Bege – Ronder en moderner

Grou – Bege bouwt zijn serie motorjachten uit met de Bege Tigo. Belangrijkste kenmerken van deze nieuwe lijn zijn de rondere vormen, het doorlopende dak en de grote rompramen. De serie bestaat vooralsnog uit de 1300, 1200 en 1050. De 1300 beleeft op Boot Holland zijn wereldpremière.

Deze ronde vormen vinden we vooral terug in de teruglopende (gewalste) wangen ter hoogte van de kuip en de ronde trappen aan weerszijden van het zwemplatform. Maar ook in de volle ronde kop. De traditionele buis rondom heeft plaats gemaakt voor een verzetting waardoor het dak een speelser karakter heeft gekregen. Nieuw is ook dat het dak doorloopt tot over de kuip. Gebleven is de pet voorop. Anders dan bij voorgaande modellen is ook de raampartij aan beide zijden van de opbouw. Deze bestaat nu uit één stuk. Verder heeft het motorjacht twee rompramen aan elke zijde en in totaal zes patrijspoorten in de opbouw. Bijzonder is verder dat het anker niet tegen de romp aan maar over de boeg zit gemonteerd. De nieuwe Tigo-lijn van Bege heeft een dubbele verschansing en een roestvast stalen stootrand en een dito rand rond het grote zwemplateau die doorloopt tot en met de kuip.

Vanaf het zwemplatform kom je via een centrale toegangsdeur in de kuip. Hier aan weerskanten twee L-banken en aan beide zijden een toegang tot de gangboorden. Kuip en stuursalon worden door houten volledig openslaande deuren van elkaar gescheiden. Uitgaande van het topmodel, de 1300, deze heeft een langskombuis met stuurstand met dubbele bank aan bakboord. Er tegenover een enorme bank. Met twee treden wordt het voorschip bereikt. Hier twee éénpersoons hutten, een badkamer, toilet en eigenaarshut. Deze bevindt zich in een voorpiek en heeft een Frans bed en veel kastruimte. Het schip is voorzien van getint glas en wordt standaard met mahonie ingetimmerd. Andere houtsoorten en ook een andere indeling is mogelijk. Info: Bootcentrum Geertsma, Jister 5-D, 9007 XX Grou. Telefoon 0566 623 850. www.bootcentrum-geertsma.nl

Technische gegevens Bege Cruiser 1300 (lxbxd)13,30 x 4,20 x 1,02 meter, kruiphoogte 2,45 meter, waterverplaatsing 15,7 ton, motorisring Yanmar 110 pk, prijs € 283.500