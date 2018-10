Sneker Weerman: Warme dag

Sneek – Een bijzonder weerjaar maken we mee. De ijzige kou in maart, de lange droge zomer en een herfst die meer aan de zomer doet denken. Komende dagen is er van neerslag niets te bekennen, pas maandag zouden we een regendag kunnen krijgen.

Deze dinsdag ziet er niet anders uit dan wat we gewend zouden zijn in de zomer met een temperatuur van 20 tot 23 graden. Er drijft hoge bewolking over, ook is de zon geregeld te zien. Wind waait uit een zuidelijke richting, zwak, af en toe matig.

Komende nacht sluierbewolking, 13 graden.

Morgen is er meer hoge bewolking en heeft het zonnetje het moeilijker. Tevens doet de temperatuur een stapje terug, 18 tot 20 graden bij een zuidwestelijke wind die in de middag naar het noordwesten draait, 1 tot 4 bft. Donderdag meest bewolkt en met een noordwestelijke wind zien we de temperatuur verder dalen naar 17 als maximum.