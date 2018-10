Programma Theater Sneek 23 tm 27 oktober

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Rupsje Nooitgenoeg, vier magische verhalen van Eric Carle (2+)

Rupsje Nooitgenoeg van Eric Carle vertelt het verhaal van een hongerige rups die zich overal doorheen eet. Kleine en grote bezoekers worden meegenomen in de wereld van het Blauwe Paard, Vader Zeepaard, het Eenzame Vuurvliegje en Rupsje Nooitgenoeg. Een magische, ritmische voorstelling waarbij je met een grote glimlach op je gezicht het theater verlaat.

Familievoorstelling // di 23 oktober 2018 // 14.30 uur // €18,00 volw. €16,00 kinderen t/m 12 jr. // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Kinderopera door Ruben Zahra en MUZT Musicalopleiding met Kirana Myths of Creation

KIRANA is een interdisciplinaire voorstelling, bedacht en ontworpen om kinderen en artiesten met elkaar te verbinden in een gezamenlijk creatief proces. Drie professionele artiesten uit Malta komen naar Sneek voor een vijfdaagse workshop met de leerlingen van MUZT Musicalopleiding. Het creatieve resultaat van de workshops wordt geïntegreerd in de voorstelling, waardoor de leerlingen een directe bijdrage leveren met hun eigen ritmes, bewegingen en taal.

Muziektheater // do 25 oktober 2018 // 20.15 uur // €10.00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Guido Weijers met De oudejaarsconference 2018 (Try-out)

Guido Weijers speelt De Oudejaarsconference 2018.

Geen nieuwjaarconferentie, geen Oudejaarsshow, maar ‘De Oudejaarsconference’.

Dat je het even weet!

Guido sleurt je mee door het afgelopen jaar. Daar heeft Weijers wederom een heel arsenaal aan gevaarlijke munitie en rake grappen. Confronterend, intelligent, wars van regels en vooral met veel humor.

In het theater is fantasie echt en de confrontatie puur. Theater is uitzoomen en jezelf overgeven. Ontsnappen aan de ratrace of aan de waan van de dag. In het theater mag alles, daar is er vrijheid zonder grenzen. Daar gelden andere wetten. Zit je gevangen in 2018 en vastgeplakt aan je mobiele telefoon, of breek je een avond uit?

Cabaret // vr 26 oktober 2018 // 20.15 uur // UITVERKOCHT // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Purper´s Passie met Purper

In ‘PURPER’s Passie’ vraagt theatergroep PURPER zich af waarom iedereen tegenwoordig een bucketlist moet hebben, zo krampachtig z’n droom achterna móet gaan, genieten als taak ziet en bijna dwangmatig op zoek is naar zijn ‘passie’. Er is zelfs supermarktbrood dat ‘Liefde & Passie’ heet! Hoog tijd dus om te bepalen waar het woord passie werkelijk voor staat.

En dat is dan ook precies wat PURPER in ‘PURPER’S Passie’ doet. Frans Mulder en Erik Brey, de PURPERS van het eerste uur, en het negen instrumenten bespelende, muzikale multi-talent Diederick Ensink, zullen samen met de ontroerend eigenzinnige actrice, singer-songwriter Anne van Veen in ‘PURPER’S Passie’ met een gezonde dosis zelfspot op zoek gaan naar hun eigen passie.

De wisselende samenstelling van PURPER maakt dat de groep het publiek steeds opnieuw weet te verrassen en verbazen. Niet gek dus dat we extra blij zijn met de komst van Anne van Veen. Zij zal, al is het alleen al door de prachtige teksten die zij schrijft, PURPER ongetwijfeld een verrassende nieuwe impuls geven.

PURPER, een begrip in de Nederlandse theaterwereld, heeft een vaste plek in het collectief geheugen van het publiek. Hele generaties zijn ermee opgegroeid. Vorig seizoen door pers en publiek herontdekt én tot grote vreugde van de groep, ook door grote groepen jongeren omarmd.

‘PURPER’S Passie’: een ‘must see’ voor iedereen.

Zet deze voorstelling maar gauw op je bucketlist!

Cabaret // za 27 oktober 2018 // 20.15 uur // €25,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400