Sneek- Altijd al eens willen skiën op de rollerbaan? Dit is je kans! Tijdens de Open Dag op 21 oktober vanaf 11 uur kan iedereen kennis maken met wintersport. Wat moet je doen om een gratis proefles van 1 uur te boeken ga naar onze website en maak een account aan .

Even bellen naar 0651690878 en wij boeken de les helemaal GRATIS in ! Alles inclusief materiaal !

Kortom kom gezellig langs bij Ski centrum Sneek

De entree is gratis. Iedereen is tussen 11.00 en 17.00 uur van harte welkom!