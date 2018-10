Ontwerpster opent bruidswinkel in Sneek

Sneek- Sinds 2 oktober is Sneek een nieuwe bruidswinkel rijker. Anskje Schaap, mode-ontwerpster en eigenaresse van Bruidsatelier Jadau in Heeg heeft aan de Johan Willem Frisostraat 22 een winkel geopend. De ontwerpster biedt in de winkel haar eigen ontwerpen aan, maar ook een collectie van het Nederlandse merk Modeca en het Duitse Bianco Invento. Het bijzondere in de winkel is, is dat je direct in contact staat met de ontwerpster zelf. Haar eigen ontwerpen, maar ook die van de andere merken kunnen geheel naar wens worden aangepast. Ontwerpster, coupeuse en adviseuse onder één dak. De winkel in Sneek is vooral ook een showroom voor de ingekochte collectie en haar eigen ontwerpen. Hier kunnen toekomstige bruiden zich laten inspireren, hun wensen bespreken, jurken passen en ook de collectie aan accessoires bekijken. “Ik wil graag mensen de beleving kunnen bieden, hen meenemen in het gevoel van de naderende bruiloft. Hier in de winkel wil ik ze in de watten kunnen leggen en adviseren bij wat zij willen en wat er allemaal mogelijk is. Zodat ze met een goed gevoel uit deze winkel lopen, ook als ze nog niets hebben besloten”, legt Anskje uit. De winkel is van maandag tot en met zaterdag op afspraak geopend en op iedere zaterdag is er van 11:00 – 14:00 een vrij inloop moment.

Openingsweekend op 9 en 10 november

Op 9 en 10 november houdt Bruidsatelier Jadau haar officiële openingsweekend. In dit weekend kunnen mensen een kijkje komen nemen, zich laten inspireren en staat Anskje klaar voor alle vragen. Het openingsfeest is vrijdagavond van 19:00 tot 22:00 en op zaterdag van 11:00 tot 17:00. Voor de gasten staat er een hapje en een drankje klaar. Tevens is de winkel ingericht met woonaccessoires van Sytsma Antiek uit Sneek, welke ook te koop zijn in de bruidswinkel. Elkaar lokaal versterken vindt Anskje belangrijk.

Bruidsatelier in Heeg

Het bruidsatelier in Heeg blijft ook bestaan, maar dat wordt specifiek de praktijkruimte, waar ze de jurken ontwerpt, maakt of aanpast. Anskje merkte dat de stap voor bruiden om vrijblijvend haar atelier binnen te stappen toch groot is. Met een winkel hoopt ze deze stap te kunnen verkleinen.

Over Anskje

Anskje volgde de modevakschool in Sneek. Ze trouwde zelf op jonge leeftijd. Ze volgde later nog een opleiding in de zorg en werd aldaar ook werkzaam. Maar haar ontwerpdrift bleef sterk aanwezig en in 2007 startte zij haar eigen atelier aan huis. Hier creëerde ze bruids-, gala- en feestkleding. Vanaf 2010 is zij zich alleen nog gaan richten op bruidskleding en kleding voor de naaste genodigden, zoals bruidsmeisjes, de moeder van de bruid en/of de zussen van de bruid.