Nijntje op de boerderij met het Muziekbeestje in bibliotheek Sneek

Sneek- Zaterdag 10 november om 11 uur komt Hinke Strien van het Muziekbeestje weer langs in de bibliotheek in Sneek. Kinderen van 0 tot 5 jaar kunnen samen met Hinke op een muzikale reis gaan door het boek Nijntje op de boerderij.

Samen met nijntje laat Hinke de kinderen een kijkje nemen op de boerderij. Behalve een schaapje ziet nijn ook een koe en een varken. De kinderen beleven het boek door samen liedjes te zingen, te bewegen en muziek te maken die aansluit op het verhaaltje. Er kunnen maximaal 20 kinderen meedoen aan deze vrolijke activiteit. Kaartjes zijn te koop in de bibliotheek of online via de website: www.bibliothekenmarenfean.nl/nijntje Leden van de bibliotheek betalen € 2,- voor een kaartje, voor niet-leden kost het € 4,-