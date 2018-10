Mega Fries Sportfestijn: 700 kinderen speciaal- en regulier en onderwijs gaan samen sporten  

Sneek- Op donderdag 18 oktober organiseert Sport Fryslân in samenwerking met BV Sport, gemeente Súdwest-Fryslân en Sportbedrijf Drachten een sportfestijn. Tijdens deze dag ervaren 700 leerlingen van het speciaal- en reguliere onderwijs in Drachten, Sneek en Leeuwarden dat samen sporten leuk is.

Kinderen met een handicap maken tijdens het festijn kennis met aangepast sportaanbod bij hun in de buurt. Dat is hard nodig, want uit onderzoek van Sport Fryslân blijkt dat slechts 25 procent van de leerlingen van het speciaal onderwijs in Friesland sport. Sport Fryslân wil het sporten en bewegen stimuleren door deze leerlingen op het mega sportfestijn kennis te laten maken met verschillende sporten. Dit moet voor de kinderen een stimulans zijn om in hun vrije tijd ook te gaan sporten bij een sportvereniging. In totaal zijn er 400 aangepaste sportmogelijkheden in de provincie.

De kinderen kunnen o.a. dansen, voetballen, boksen, korfballen, judoën, bowlen. Na het sportfestijn kunnen de kinderen drie keer gratis sporten bij een sportaanbieder bij hun in de buurt.

Programma in Leeuwarden, Sneek en Drachten

9.00-09.30 inloop en opening

09.30-11.45 clinics 1 t/m 3

11.45-12.15 lunch

12.15-13.00 clinic 4

13.00-13.30 afsluiting

Adresgegevens

Drachten: Sportcentrum Drachten, Leerweg 3, Drachten

Leeuwarden: Sportaccomodaties Kalverdijkje, Kalverdijkje 77a, 8924 JJ Leeuwarden

Sneek: Sportcenrtum Schuttersveld, Thomas Zandstrastraat 1, 8602 CW Sneek

Het mega sportfestijn wordt georganiseerd door Sport Fryslân en mede mogelijk gemaakt door gemeente Súdwest-Fryslân, BV Sport, Sportbedrijf Drachten, Cornelia Stichting, Foppe Fonds, Sport Fryslân, Special Sporters Fonds, Fonds gehandicaptensport, Handicap NL (stichting meedoen mogelijk maken), Dirk Kuijt Foundation, Old burger weeshuis Sneek, Old burger weeshuis Leeuwarden, gemeente De Fryske Marren, gemeente Achtkarspelen, gemeente Opsterland, gemeente Waadhoeke, gemeente Tytsjerksteradiel en Stichting Beatrixoord.