Late Date zoekt drummer en gitarist van de band!

Sneek- INGEZONDEN. De band Late Date doet de volgende oproep: “Gezocht gitarist(e) & drummer/drumster. Wij ‘Late Date’, leuke, frisse, spontane en jonge 40 plussers zijn op zoek naar jou: leuke, muzikale gitarist(e) en drummer/drumster.

We repeteren op maandagavond in het Atrium in Sneek en spelen repertoire van o.a.: Amy Whinehouse, Shocking Blue, Van Morrison, Josh Stone, meest 60’s en 70’s repertoire. We bestaan nu uit: zangeres, bas, toetsen en 3 saxofonisten. Lijkt het je wat om ons te versterken bel dan met: Hans 06-18091974.”