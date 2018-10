Hooggevoeligheid bij kinderen onderdeel oorzaak uitval onderwijs

Sneek – ‘Thuiszitters’ worden ze genoemd, de kinderen die niet mee kunnen komen in het onderwijs. Ze passen niet in het onderwijssysteem. Mogelijk speelt hooggevoeligheid een rol. Gevoeliger zijn voor geuren, geluiden, prikkels en daardoor niet kunnen concentreren. Door de overload aan prikkels druk worden (ADHD symptomen) of zich terugtrekken (ADD en autisme-symptomen).

“Ik merk in de praktijk, dat er steeds meer kinderen en jongeren zijn die overprikkeld raken door alles wat op hen afkomt op school, maar ook thuis”, vertelt Geertje Swart, energetisch natuurgeneeskundig therapeut van Helen op Natuurlijke Wijze. “De impact van altijd maar online zijn, de drukte in de grote schoolklassen, het vele binnen zitten, problemen van ouders onbewust overnemen en de druk die op hen wordt gelegd om te presteren volgens een onderwijssysteem dat niet bij hen past .” Door hun gevoeligheid pikken ze snel dingen op en weten niet meer of het van hen persoonlijk is of van een ander en lopen daardoor vast, psychisch of lichamelijk. “Leren hoe met al die prikkels om te gaan, is een onderdeel van de interactieve workshops die ik geef aan ouders, tieners en professionals die met kinderen werken.”, meldt Geertje Swart.

Workshops Hooggevoeligheid

Geertje Swart is als trainer aangesloten bij de Hallo, Ik ben Gwen Academie die als doel heeft meer bekendheid te geven aan hooggevoeligheid. De interactieve workshops zijn te vinden op www.helenopnatuurlijkewijze.nl/workshop-hooggevoelige-kinderen en de eerste workshops starten in oktober in Sneek. “Barbara Veer is de founder van de academie. Zij heeft samen met haar dochter Gwen het boek ‘Hallo, ik ben Gwen’ geschreven. Een boek speciaal voor hooggevoelige kinderen. Zij zet zich ook in om hooggevoeligheid op de kaart te zetten op het hoogste niveau, het ministerie van Onderwijs. Intussen zijn er bijna in iedere provincie trainers van de academie actief.”, aldus Geertje Swart. Ze heeft zelf het boek overhandigd aan de Kinderombudsvrouw tijdens het bezoek aan Sneek voor een lezing op uitnodiging van Scholengemeenschap RSG. “Het onderdeel hooggevoeligheid sluit perfect aan bij de specialisatie van Helen op Natuurlijke Wijze, de nieuwetijdskinderen.”

Aanmelden voor de workshops

Herkent u zaken bij uw kind of werkt u met kinderen/jongeren? Aanmelden kan via de website www.helenopnatuurlijkewijze.nl. Daar is ook meer informatie te vinden over de kenmerken van hooggevoeligheid. Wil je Geertje persoonlijk ontmoeten? Ze staat ook met een stand op de Flower Power Markt op 18 november a.s. in het Atrium in Sneek.