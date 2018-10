Doneer een Maaltijdbox tijdens de Week van de Voedselbanken

Sneek – Deze week is de week van de Voedselbanken gestart. Om deze week op een passende manier in te luiden zet de Voedselbank “De meest gewaardeerde maaltijdbox van Nederland” in de spotlight.

Het gaat goed met de economie. Steeds meer Nederlanders kunnen zich luxe producten zoals een maaltijdbox veroorloven. Maar wat veel mensen niet weten is dat er aan de onderkant van de samenleving nog veel Nederlanders zijn die onder de armoedegrens leven, en niet eens boodschappen kunnen doen. Deze mensen zijn aangewezen op de voedselbank, waar zij hun eigen “maaltijdbox” ontvangen.

Voor slechts €5,00 doneer je een maaltijdbox aan iemand die het nodig heeft. De Nederlandse Voedselbank wil zoveel mogelijk maaltijdboxen uitdelen aan mensen die dat echt nodig hebben. Jij kunt nu eenvoudig je steentje bijdragen. Voor slechts €5,00 kan jij al een maaltijdbox doneren aan mensen die ‘m echt kunnen gebruiken. Het gaat hier echter wel om een iets andere box dan die van HelloFresh of Marley Spoon. De meest gewaardeerde maaltijdbox van Nederland bevat enkel producten die écht belangrijk zijn: geen luxe, maar alleen belangrijke levensbehoeftes. Doneren kan heel eenvoudig via een Tikkie. Alle informatie over deze actie vind je op Maaltijdbox.com.