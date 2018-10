Zeventiende editie Waterpoort Cup Kyokushin Karate in Sneek met 200 karateka’s

Sneek – Zaterdag 20 oktober a.s. maken zo’n 200 internationale karateka’s hun opwachting op alweer de zeventiende editie van de Waterpoort Cup in de Sneeker Sporthal. Ook dit jaar is de Activity Foundation i.s.m. Sportclub F en F The Inner Way een sterk internationaal deelnemersveld naar Sneek te krijgen. De Friese karateka’s zullen zeker hun handen vol hebben aan hun opponenten uit o.a. Frankrijk, Litouwen, Denemarken en Nederland want er zullen komend weekend enkele Europese toppers aanwezig zijn in de Waterpoortstad. Wethouder Gea Wielinga van de Gemeente Súdwest-Fryslân zal de openingsceremonie verrichten waarna om 9.30u de sportieve strijd zal losbarsten.

De Waterpoort Cup wordt georganiseerd door Sneker Stichting Activity Foundation en staat voor fair play en fight right, internationale sportieve uitwisseling en vergroten van vriendschapsbanden tussen de verschillende dojo’s (karatescholen red.) die aan het evenement deelnemen. Inmiddels is de Sneker Waterpoort Cup een begrip in karateland. Een uniek internationaal karate kampioenschap voor iedereen vanaf 8 jaar.

De Waterpoort Cup is de perfecte springplank om als karateka te kunnen doorstoten naar Wereldniveau. De Sneker karateka’s van Sportclub F en F The Inner Way zijn daarvan het perfecte voorbeeld. Zij schitteren al jaren op verschillende internationale podia.

De zaal is open voor publiek vanaf 9.00u. Entree tot 12 jaar is gratis, vanaf 13 jaar €5,00 per persoon. Kijk ook eens op www.activityfoundation.nl