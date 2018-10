Nijntje Bewegingsdiploma’s uitgereikt

Sneek- Afgelopen vrijdag werd een bijzondere cursus afgesloten op de brede school Duinterpen in Sneek. 15 cursisten ontvingen hun certificaat om met het nijntje beweegdiploma aan de slag te mogen gaan.

Dat op zich is natuurlijk niet heel bijzonder, maar deze keer was er 1 asielzoeker en 3 mensen die op een AZC werken ook van de partij.

Via een zonMw subsidie mogen we nog een heel jaar lang op de 4 Friese AZC’s proberen de peuters hun trauma’s een beetje te laten vergeten door middel van bewegen. Doordat we mensen opleiden om met het laag drempelige programma van het beweegdiploma aan de slag te kunnen gaan, borgen we ook de beweegactiviteit in de toekomst. Binnenkort gaan dus asielpeutertjes hun nijntje beweegdiploma halen, hoe fijn. Mohammad woont zelf op het AZC in Sneek , maar heeft in land van herkomst, Iran , een sportopleiding gevolgd. Hij is nu onder andere d.m.v. de cursus bezig om beweegaanbod voor de jongste jeugd te organiseren in zijn eigen AZC. Ook is hij vrijwilliger van Team up.

Peuterspeelzaalleidster van diverse Friese organisaties ( Doomein, Oink en Kinderwoud ) namen ook deel en zagen voor het eerst in Drachten of Sneek een AZC van binnen uit.