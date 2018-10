Nijland niet doortastend genoeg

Nijland- Het balvaardige Leeuwarden Zwaluwen won zaterdag terecht met 1-2 van VV Nijland. Wederom dus een nipt verlies voor de Nijlanders, die zeker in de eerste helft niet doortastend genoeg waren en verzuimden gebruik te maken van de geboden ruimtes.

Zonder basisklanten Fokke Jan Kooistra en Tsjeard Weersma nam VV Nijland het zaterdag op tegen titelkandidaat Leeuwarden Zwaluwen. Het tweetal werd prima vervangen door Silvan Kooistra en Pier Gerbrandy. De Leeuwarders grepen vorig jaar net naast de titel en zijn vast van plan het dit jaar nog beter te doen en nu wel terug te keren naar de eerste klasse. Met de broers Jeton en Arton Musliu, Robbin Kleefstra en Michael Grendel in de gelederen beschikken de Zwaluwen over veel individuele kwaliteit. De doelpunten van de Musliu-brothers braken VV Nijland uiteindelijk op. Toch kwam de thuisploeg in de eerste helft meerdere keren gevaarlijk door op de speelhelft van Leeuwarder Zwaluwen. Pogingen van Nico Pieter Bonnema (net niet, na een goede voorzet van Pier Gerbrandy), Jarin de Jong (knappe omhaal over de lat) en Sjoerd Tjalsma (had misschien beter kunnen afleggen) misten net de kracht, finesse en doortastendheid die Nijland juist in zo’n duel zo goed had kunnen gebruiken. Naast deze kansen/mogelijkheden waren er nog een paar gevaarlijke situaties die Nijland veel beter had kunnen én moeten uitspelen.

In de omschakeling lagen zeker kansen. De thuisploeg maakte helaas te weinig gebruik van de geboden ruimtes en verspeelde de bal soms op knullige wijze. Leeuwarden Zwaluwen kwam na een kwartier spelen terecht op voorsprong. De handige linksbuiten Jeton Musliu kwam naar binnen, legde drie man in de luren en vond met een knap schot de verre hoek achter keeper Van Dalfsen. Zwaluwen creëerde nauwelijks opgelegde kansen, maar was meerdere malen dreigend aanwezig in en rond het zestienmetergebied van Nijland. Toch hadden de blauwhemden niet met een achterstand hoeven rusten. In de tweede helft kwam Nijland er lange tijd niet aan te pas. Zwaluwen domineerde, zonder dat het team echt grote kansen creëerde. De thuisploeg kwam goed weg toen de gevaarlijke Kleefstra de bal na een knappe actie voorlangs schoot.

Nadat een doelpunt van de Leeuwarders even later terecht werd afgekeurd vanwege buitenspel, deden de Nijlanders zichzelf door eigen toedoen de das om. Vanuit het middenveld werd de bal veel te kort teruggespeeld, waarna Arton Musliu vrije doortocht had richting het doel van Van Dalfsen. De aanvaller faalde niet en zette de stand op 0-2. Dat was een fikse streep door de rekening van Nijland, dat de kansen op een goed resultaat als sneeuw voor de zon zag verdwijnen. Toch gaven de blauwhemden niet op. Opeens deed Nijland in de 80ste minuut iets terug. Sjoerd Teake Kooistra slingerde de bal voor, waarna Nico Pieter Bonnema het speeltuig buiten de zestien op knappe wijze onder controle wist te brengen. Hij tikte de bal voorbij een Zwaluwen-verdediger en haalde op magnifieke wijze uit. De bal verdween op prachtige wijze in de verre hoek: 1-2. Een fabuleuze goal van een bijzondere voetballer. In de slotfase deed Nijland er alles aan om de gelijkmaker op het bord te krijgen. Echt gevaarlijk werd het team echter niet meer. Leeuwarder Zwaluwen bleek uiteindelijk net een maatje te groot.

De Friese hoofdstedelingen gaan na vier wedstrijden aan kop in de tweede klasse. Voor VV Nijland staat volgende week – na de derde achtereenvolgende nederlaag – de lastige uitwedstrijd tegen BCV op het programma.