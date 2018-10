Meevallend weertje

Sneek- Wat een geweldig weertje hebben we gehad dit weekend, het leek eerder hoog zomer dan herfst. Diverse records zijn gebroken, maar daar zal ik jullie verder niet mee lastig vallen, de sites GrootSneek en het Sneeker Nieuwsblad hebben daarover al genoeg geschreven met artikels van het KNMI/Weeronline.

De dip welke eerder in de weerkaarten voor vandaag en morgen op het programma stond, daar is niets meer van over. Oorzaak is dat de restanten van de tropische orkanen Leslie en Michael niet noordelijk wegtrekken, maar oostelijk over de Middellandse Zee. De kans op een bui is nihil, verder is er deze maandag naast wolken de zon geregeld te zien. De temperatuur komt bij een zuid tot zuidoostelijke wind nog uit zo rond de 21 graden in de stad.

Komende nacht verloopt vrij zacht met geen lagere temperatuur dan van 14 graden.

Morgen droog, naast hoge sluierbewolking zonnig bij een temperatuur die opnieuw de 20 graden grens gaat overschrijden, 23 is haalbaar. De wind waait uit het zuiden, zwak tot matig. Woensdag doet de temperatuur bij een zuidwestelijke wind een stapje terug, maar 20 graden is nog steeds 5 graden boven normaal voor de tijd van het jaar.