Kennismakingstraining voor jongens bij VC Sneek

Sneek- Op woensdag 7 november organiseert VC Sneek weer een superleuke kennismakingstraining voor jongens van 6 tot en met 12 jaar. Tijdens deze training gaan we laten zien hoe leuk en stoer volleybal voor jongens kan zijn. Na de training gaan we met zijn allen nog even wat drinken en mogen jullie vragen stellen aan de trainers.



Geef je dus snel op via jongens jongens@vcsneek.nl o.v.v. je naam en je leeftijd. Je mag alleen komen of je samen met een vriendje opgeven. Meedoen is gratis!

Op de foto trainer Marnick van Lith van Heren 1