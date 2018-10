Sneek- Aanstaande vrijdag is er Live muziek in de Irish pub de Poort van Cleef van 21:30 tot 01:00

Gerrit Poortinga is allesbehalve onbekend. Kom maar kijken en luisteren. Meezingen kun je met zijn nummers bijna allemaal.

Van Neil Diamond tot Johnny Cash, Guus Meeuwis, John Denver en Bee Gees, alles komt voorbij. Smeer je keel en zing maar mee, want met dit repertoire is het onmogelijk je lippen op elkaar te houden.