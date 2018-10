Friese impuls in landelijk televisieprogramma Utopia

Bolsward- Het tv-programma Utopia krijgt een flinke Friese impuls. In het programma verblijft een groep van vijftien mensen permanent op een afgesloten terrein dat is uitgerust met camera’s, zodat ze voortdurend door de kijkers kunnen worden gevolgd. Een van de mensen die momenteel in het huis verblijft is Jeffrey Slof uit Akkrum. In het huis moeten de inwoners op hun eigen manier hun kost verdienen. Jeffrey wil graag Friese producten gaan verkopen.

Eén van de producten is een “kruidenbitter” van distilleerderij de Stiekeme Stoker uit Bolsward. De eigengemaakte flessen, met een eigen recept, worden via een webshop van Utopia aangeboden. Op deze wijze wordt Friesland op een positieve wijze op de kaart gezet. Wiepie Oenema is erg blij met de samenwerking. “Voor ons als bedrijf is het een goede opsteker.” De eerste levering van 70 flessen, waren binnen tien minuten uitverkocht. Van iedere fles die verkocht wordt gaat een euro naar een goed doel. Bij een aankoop van een kruidenbitter wordt ook een Friese droge worst aangeboden, van de slagerij Yde de Boer uit Bolsward.

Komende maandag of dinsdagavond worden de producten getoond in de uitzending van Utopia.