ZET EM loopt dubbele averij op

Stavoren- Sneek Wit Zwart ZM heeft op de weg naar de koppositie in de vierde klasse A de nodige averij opgelopen. Op bezoek bij QVC liet de ploeg van trainer Niels Boot niet alleen twee punten liggen, maar verloor het ook nog eens Jesse Lee Staalsmid die na een overtreding van Marco Reuvers voor eigen rechter speelde en met een directe rode kaart op sportpark De Ribbe vroegtijdig de kleedkamer mocht opzoeken.

Hoewel dat incident zich een minuut of vier voor het einde van de reguliere speeltijd voltrok, was daarmee gelijk de kans op een beter resultaat verkeken. Dat resultaat was voor de Snekers die het zonder Thijs Goes en Justin Rienks moesten doen, overigens geen utopie. ZET EM had namelijk – en zeker in de eerste helft – de betere mogelijkheden. Nadat Klaas Visser namens de thuisclub zo’n beetje het eerste speldenprik had uitgedeeld, ontsnapte QVC toen Age Hains Boersma een opgelegde kans kreeg. “Het kind van QVC” vond namens Sneek Wit Zwart ZM echter niet de juiste richting en even later kwam QVC-doelman Harmen Visser bij een volgende mogelijkheid van Sneker makelij als winnaar uit de strijd. In de 2tste minuut was er echter voor de Starumse goalie geen houden meer aan, toen Freerk de Jong na een voorzet van rechts alert was en de rebound binnen schoot.

Even daarvoor had zijn collega aan de andere kant na een goed uitgespeelde counter opgelucht adem gehaald, omdat Rudi Boltjes op het moment suprême te onstuimig was en de bal alleen voor Jelmer Popma hoog over joeg. Dat was zo’n beetje de laatste mogelijkheid die de thuisclub voor rust kreeg, want verder werd het gebeuren vooral door de wit-zwarten bepaald. Er leek dan ook geen vuiltje aan de lucht, maar in de beginfase van het tweede bedrijf kantelde QVC de wedstrijd. Nadat Sneek Wit Zwart ZM nog even voor hectiek in de vijandelijke zestien zorgde, was het Wieger Zwaan die middels een vrije trap QVC langszij bracht en even later ontfutselde diezelfde Zwaan de bal aan Jesse Lee Staalsmid om vervolgens koelbloedig de wedstrijd volledig op zijn kop te zetten.

De vervolgens sterk aandringende Snekers kwamen in de jacht op de gelijkmaker vooralsnog niet veel verder dan een gevaarlijke vrije trap en zo leek de wedstrijd met een toch wel verrassende uitslag te gaan eindigen. Leek, want met nog een kleine tien minuten op de klok kreeg ZET EM alsnog loon naar werken, toen een bal in de zestien werd afgelegd en Geart Hiemstra met links doelman Visser geen kans liet (2-2). Vervolgens werd de jacht op meer zoals hiervoor al werd vermeld, door de getorpedeerde Staalsmid getorpedeerd en was de (dubbele) averij definitief een feit.

Sneek Wit Zwart ZM dat over veertien dag koploper Tollebeek ontvangt en de week daarna de stadsderby tegen Waterpoort Boys afwerkt, zakte door het gelijkspel naar plek vier en heeft twee punten minder dan het leidende trio dat naast Tollebeek en Waterpoort Boys uit VHK bestaat.

Foto: QVC

Bron: http://pengel.weebly.com

Bron:http://pengel.weebly.com