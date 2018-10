Wiebe van Solkema Vrijwilliger van het Jaar

Sneek- Wiebe van Solkema, wie kent hem niet, is tijdens de ‘Vrijwilligersavond’ van Ondernemend Sneek uitgeroepen tot ‘Vrijwilliger van het Jaar’. Van Solkema is vrijwilliger die zich op vele terreinen inzet.

Zo is hij, vaak samen met zijn broer Pier, decorbouwer bij Toanielferiening Teater Snits en de Bonte Sneeker Avond. Ook is hij een van de ‘bekende gezichten op de shutles van Duurzaam Vervoer Sneek. En als de 4 Mijl van Sneek gelopen wordt, doet de organisatie geen vergeefs beroep op de laureaat. Namens GrootSneek van harte Wiebe: deze onderscheiding is dik verdiend!

Op de foto van links naar rechts: Herbert de Vries, Henk van der Zwaag en Wiebe van Solkema