Weer puntverlies Netunia’24

Sneek- De waterpoloheren van Neptunia’24 hebben dit weekeinde opnieuw punten verspeeld. In een, voor de neutrale toeschouwer, mooie pot kwam de ploeg van speler/coach Arjen van Leeningen niet verder dan een 11-11 gelijkspel tegen De Veene uit Almelo.

De Snekers begonnen goed en bouwden hun voorsprong snel uit. Via snelle aanvallen en mooie goals stond er al snel een score van 3-0 op het bord. Vanaf de tweede periode werden de teugels los gelaten en die ruimte was aan De Veene welbesteed. De wedstrijd kantelde en de vierde periode begon met een voorsprong voor de gasten. Neptunia moest alle zeilen bij zetten om in ieder geval een punt te redden. Dat lukte en met nog 40 seconden op de klok was het zelfs 11-10. Een slimme zet van de aanvalsleider van De Veene, waar eigenlijk gefloten had moeten worden voor een aanvallende fout, bleek goud waard voor de Twentenaren.

Komende zaterdag is de tweede ronde van de landelijke beker. De Warande uit Oosterhout komt op bezoek in zwembad ‘it Rak’, tijdstip is 18:00 uur.

Doelpunten Neptunia’24: Arjen van Leeningen (3x), Dennis van der Veldt, Edwin de Boer en Rick Lunter (allen 2x), Rutger van Leeningen en Niels van der Zweep (beiden 1x)