Waterpoort Boys oppermachtig 

Bolsward- Dankzij een 4-1 overwinning op SC Bolsward gaat Waterpoort Boys voor twee weken als medekoploper in de vierde klasse door het leven. Die overwinning kwam tot stand in een zeer eenzijdige wedstrijd, waarbij de formatie van trainer Janco Croes veel gemakkelijker en veel beter voetbalde dan de gasten. Pas in de slotfase kroop de Es Céé enigszins uit zijn schulp, maar toen zat de zege al lang en breed in de knip van de Wéé Péé Béé.

Met name in de eerste twintig minuten liet Waterpoort Boys dat vanwege een blessure aantrad met de 45-jarige doelman Robert de Jong, goed voetbal zien en werd de tegenstander met de rug tegen de muur gezet. Dat resulteerde al redelijk snel in een behoorlijk kans voor Jesse Frolich en niet veel later in een kopkans voor Patrick Bles. Vervolgens trof Andy de Vries de dwarsligger, waarna een poging van Marcel Hempenius maar net over datzelfde attribuut verdween. Daarmee leek het een middag te worden, zoals Waterpoort Boys die in het verleden wel vaker had meegemaakt: lekker voetbal met kansen, maar geen goals. Daar kwam in de 17de minuut echter verandering in, toen Richard Hamstra met een prima steekpass werd vrijgespeeld en de spits vervolgens oud Waterpoort Boys-doelman Kevin Huizinga beheerst het nakijken gaf.

Na die openingstreffer werd het aan de zijde van de Snekers allemaal ietsje minder, al kreeg de thuisclub na voorbereidend werk van Kevin Kedde via Frolich nog wel een kans. De hoek was uiteindelijk te moeilijk om Huzinga voor de tweede keer te verschalken en dat laatste lukte na een pass van Patrick Bles ook Hamstra niet. Het zou zo’n beetje zijn laatste actie zijn, want even later raakte de aanvaller na een forse en met geel bestrafte tackle geblesseerd. Hij maakte de 2-0 als veldspeler dan ook niet meer mee en die kwam tot stand door toedoen van Marcel Hempenius die vlak voor rust vanaf een meter of vijfentwintig uithaalde en de bal fraai en hoog in de touwen schoot.

SC Bolsward was op de moment nog niet in de buurt van de andere touwen geweest en de enige keer dat dit dreigde te gebeuren, was na balverlies aan de zijde van Waterpoort Boys. Hempenius riep die aanval ten koste van een gele kaart echter een halt toe en zag verder dat doelman Robert de Jong in het eerste bedrijf een bal of drie te verwerken kreeg en dat waren allemaal terugspeelballen. Dat werd zoals hiervoor al werd vermeld, in de slotfase van de wedstrijd anders, maar toen had Waterpoort Boys de buit al binnen. Die werd kort na rust namelijk al zeker gesteld, toen de thuisclub even buiten de zestien een vrije trap kreeg en invaller Mohammed Hasan Arsandar de door Kevin Huizinga weggegeven rebound binnen schoof.

De verdediging van de gasten had daarna de handen meer dan vol, maar een schot van Arsandar was te opportunistisch. Vervolgens kwam Patrick Bles net te kort om een fraaie pass van Andy de Vries tot kans te promoveren, terwijl Jesse Frolich bij een free kick niet meer dan een slap schotje produceerde. Ook de daaropvolgende acties van Arsandar brachten niets teweeg, zulks in tegenstelling tot zo’n beetje de eerste tegenaanval in de tweede helft, toen de Sneker defensie even niet op orde was en SC Bolsward de achterstand verkleinde tot 3-1.

Hoewel de gasten valk voor tijd nog een behoorlijke kans kregen (redding Robert de Jong) kwam die opleving te laat om het Waterpoort Boys nog echt lastig te maken en dat lukte ook niet toen de thuisclub na een onbesuisde actie van en een terechte rode kaart voor Arsandar met een man minder verder moest. Ook in die fase waren de betere mogelijkheden voor de Snekers. Maar na het wegvallen van Arsandar vond Stefan Kroon na een actie over links geen medespeler waarna hij vanuit een moeilijke hoek en met de buitenkant van de schoen Huizinga probeerde te verschalken. Dat lukte niet, maar even later was de Bolserter goalie alsnog het haasje, toen hij een schot van Andy de Vries losliet en Ron Huitema er als de kippen bij was om wat later bleek het slotakkoord te verzorgen. Dat akkoord werd in blessuretijd nog bijna van de toevoeging “slot” ontdaan, toen Kevin Kedde na een combinatie over rechts de bal vanaf de achterlijn terugtrok. De niet echt gelukkig spelende Frolich slaagde er echter niet in om de overigens meer dan verdiende zege van de oppermachtige Snekers van een dikker goudrandje te voorzien.

Bron:http://pengel.weebly.com/