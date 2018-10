VC Sneek maakt valse start in competitie

Sneek – Ook de tweede wedstrijd van de VC Sneek dames, dit maal in eigen huis, eindigde in een desillusie. Sneek verloor met 2-3 van Eurosped met de setstanden 25-20, 23-25, 17-25, 25-18 en 13-15).

De eerste set was met een eindstand van 25-20 weliswaar voor de dames van coach Paul Oosterhof, maar in de tweede en derde set was het het sterk verjongde en meer dan enthousiaste Eurosped met een handvol speelsters van Jong Oranje in de gelederen de de scepter zwaaide. (23-25, 17-25)

In de vierde set ging bij VC Sneek het gas er op en ging de stand lange tijd gelijk op, waarna de Sneker dames met 25-18 uiteindelijk een vijfde set uit de strijd sleepten. Een spannende vijfde set want ook nu ging het scoreverloop tot de allerlaatste punten gelijk op, waarna Eurosped net iets meer in huis bleek te hebben en de wedstrijd afmaakte in 13-15 en 2-3 in sets. VC Sneek staat na twee wedstrijden met 1 punt op de zevende plaats van de ranglijst.