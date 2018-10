The Man Who Killed Don Quixote in Filmhuis Sneek

Sneek – Op dinsdag 16 oktober draait de Thriller- Komedie The Man Who Killed Don Quixote van Terry Gilliam, een van de leden van Monty Python’s Flying Circus, in Filmhuis Sneek. Aanvang 20:00 uur.

Ooit was Toby (Adam Driver) een ambitieuze, idealistische student die in een Spaans dorpje zijn afstudeerproject ‘Don Quixote’ regisseerde. Vandaag is hij een gevierde, maar verwaande filmmaker.

Wanneer hij na vele jaren terugkeert naar Spanje, ontmoet hij de oude man die ooit de rol van Don Quixote speelde. Maar de man waant zich nog steeds Don Quixote en ziet in Toby zijn trouwe volgeling Sancho Panza. Het duo begint aan een bizarre tocht en langzaam wordt Toby meegezogen in een wereld van illusie waarin hij dromen en realiteit niet meer van elkaar kan onderscheiden.