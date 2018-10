Sneek Wit Zwart doet zichzelf tekort 

Groningen- In de voorbeschouwing op het duel tegen SC Stadspark werd al gemeld, dat de positie op de ranglijst waarschijnlijk geen recht doet aan de kwaliteiten van de Groningers. Dat werd deze middag in ieder geval qua resultaat bevestigd, al kwam dat pas in de slotfase en ook nog eens in een tijdsbestek van nog geen twee minuten tot stand. Dat laatste was vanuit Sneker perspectief eigenlijk onnodig, want de brigade van trainer Germ de Jong kreeg daarvoor genoeg mogelijkheden om het duel naar zich toe te trekken.

Die mogelijkheden waren in de openingsfase van de wedstrijd overigens dun gezaaid, want het overwicht van de Snekers leverde niet meer dan een paar halve kansjes op, Na dat wat aarzelende begin belandde een kopbal van Joram Smits op de paal, maar aan een treffer zou vanwege buitenspel de goedkeuring zijn onthouden. Niet veel later hield SC Stadspark-doelman Arne Wilpshaar zijn ploeg bij een scrimmage overeind, waarna een kopbal voorlangs de Groninger veste verdween. Vervolgens moest Sneek Wit Zwart na een forse overtreding op Tarik Bourakba noodgedwongen een wissel toepassen, waarna invaller Jorn Wester getuige was van het feit, dat zijn ploeg op slag van rust achter elkaar twee mogelijkheden liet liggen, terwijl even daarvoor ook een vrije trap net naast de paal belandde en derhalve zonder gevolgen bleef.

​Een vrije trap aan de andere kant vormde vervolgens het slotakkoord van de eerste helft, maar dat werd er wel één met gevolgen. Die resulteerde namelijk in een kopbal op de paal, waarna dezelfde speler i.c. Romario Tsjong-A-Sie de rebound tegen de touwen werkte en daarmee het wedstrijdbeeld toch een klein beetje geweld aandeed. Dat “geweld” leek al vroeg in de tweede helft teniet te worden gedaan, maar na een hoekschop slaagden Smits en Wester er niet in om de gelijkmaker te produceren. Laatstgenoemde was echter twee minuten later wel succesvol, toen hij na een overtreding op Matts Bruining optimaal van het door de scheidsrechter toegepaste voordeel profiteerde (1-1). Wester probeerde het vervolgens van grote afstand, maar die poging was en te opportunistisch en te onzuiver.

​Het tweede bedrijf was inmiddels twintig minuten oud, toen doelman Klaas Boersma bij een kopbal van de thuisploeg voor de eerste keer in de tweede helft handelend moest optreden en even later bleek de door hem “gemetselde” muur bij een vrije trap van solide kwaliteit. Na die oprispingen van de thuisclub had Jorn Wester een kwartier voor het einde de 1-2 op de schoen, maar de jongeling kreeg het gespikkelde monster niet voorbij doelman Wilpshaar.

Dat laatste lukte Cedwin Tel aan de andere kant wel, toen hij na een vrije trap alle tijd en ruimte kreeg en betrekkelijk eenvoudig het wedstrijdbeeld andermaal geweld mocht aandoen. Dat geweld werd nog geen twee minuten later nog een tikje groter, toen de bal op de stip verdween en Youri Kleve vanaf elf meter de wedstrijd definitief in Groninger voordeel besliste. De beslissing had vervolgens in blessuretijd nog duidelijker kunnen uitvallen, maar dankzij de lat bleef Sneek Wit Zwart een vierde tegentreffer bespaard. Die besparing had overigens niets opgeleverd, want de punten zaten op dat moment al stevig in de Groninger beurs en dat was zoals hiervoor al werd vermeld, vanuit Sneker perspectief onnodig.

Foto: Nico Altenburg

Bron: http://pengel.weebly.com