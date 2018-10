Kruit ONS Sneek nog steeds niet droog genoeg

Sneek- Het zal niet net zoals bij Bayern München meteen crisis zijn, maar feit is wel dat de ploeg van trainer Paul Raveneau opnieuw niet wist te winnen. Bovendien wist ONS Sneek voor de tweede keer op rij het net niet te vinden en dat ondanks de mogelijkheden die zich met name in de slotfase opstapelden. Dat laatste moet de oranjehemden toch zorgen baren, want zoals in de voorbeschouwing al werd gemeld, houdt met name de productie de laatste weken en eigenlijk het hele seizoen al niet over. En als dat niet over houdt dan houdt je geen punten over, zoals vanmiddag tegen Ajax.

Misa-Danso met een prachtige lob warmee hij doelman Barry Ditewig liet vissen

ONS kwam nog wel iets beter uit de blokken dan de Amsterdammers, maar gaandeweg de eerste helft kreeg de technisch vaardige ploeg van trainer Yuri Rose meer grip op het gebeuren, werd het speelaandeel groter en werd ONS meer en meer in het defensief gedwongen Dat resulteerde na een half uur in een op dat moment niet eens onverdiend te noemen voorsprong, toen Ale de Boer balverlies leed en Kenneth Misa-Danso met een prachtige lob doelman Barry Ditewig liet vissen. ​Een paar minuten na die openingstreffer kregen de bezoekers de mogelijkheid om de marge uit te bouwen, toen Samir Merraki op de vijandelijke helft de bal verspeelde en Ajax via Misa-Danso en Ricardo Fransberg razendsnel omschakelde. De voorzet van laatstgenoemde op Jack van Moerkerk was echter net niet zuiver genoeg om het Zuidersportpark opnieuw te laten zuchten.

​ONS Sneek stelde daar in de eerste helft weinig tegenover en wist aanvallend nauwelijks iets te creëren. Het eerste gevaar viel dan ook eerst na rust te noteren, toen Gendrigde Prijor een goed lopende aanval over rechts de bal met het hoofd schampte. Bij de volgende aanzet “made in Sneek” was de voorzet van Klaas de Vries net te scherp, waarna doelman Stephan Veenboer de bal razendsnel uittrapte richting Misa-Danso die de bal met zijn hoofd langs Denzel Prijor speelde en vervolgens ook doelman Ditewig met een schuiver in de rechterhoek geen kans gaf (0-2).



ONS ging vervolgens zoals dat zo mooi heet, hogerop spelen zette vervolgens meer druk naar voren. Dat resulteerde na een aanval over links in een schietkans voor Michael Lanting, doch de middenvelder die in de laatste thuiswedstrijd zijn ploeg nog over het dode punt heen hielp, vond daarbij niet de goede richting. Die vond Curty Gonzales even later wel, maar de sterk spelende Stephan Veenboer tikte de inzet van de invaller uit de benedenhoek. Niet veel later ontbrak ook nog eens het geluk, toen Yumé Ramos na een voorzet van Nick Kuipers met een kopbal Veenboer andermaal tot een redding dwong en Ale de Boer de rebound via de paal naast schoot.

Uitblinker Ajax-doelman Stephan Veenboer

Ook bij de volgende aanval lukte het niet om de aansluiting tot stand te brengen. Frits Dantuma speelde met een listig balletje Jan Dommerholt vrij, maar Ale de Boer kwam net niet goed uit om de voorzet van de invaller direct te verzilveren, waarna hij Ramos in stelling bracht. Diens inzet werd door Veenboer zij het met de nodige moeite, gepareerd en even later kwam de Ajax-goalie opnieuw als winnaar uit de strijd, toen Dommerholt de bal doortikte op Dantuma en die alleen voor hem opdook. Het was de laatste mogelijkheid in een wedstrijd waarin ONS pas kansen kreeg toen het meer soldaten naar het front stuurde, maar helaas bleek het kruit van het oranje eskader opnieuw niet droog genoeg.

Foto’s: Henk van der Veer

Bron: http://pengel.weebly.com/