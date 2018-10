Oktoberfeest in de Frittemahof met de Lionsclub Sneek

Sneek- Afgelopen zaterdag was het niet alleen in de Veemarkthal Oktoberfeest.Ook in de Frittemahof waren de Tiroler kostuums in grote getale waar te nemen. De Lionsclub Sneek organiseerde daar een groots Oktoberfeest voor de bewoners.

De sfeer zat er al snel goed in, mede dankzij de gezellige muziek van Gaatze Bosma, die naast natuurlijk Duitse schlagers ook enkele oerhollanse liederen ten gehore bracht. De tulpen uit Amsterdam en het Woanskip uit Leeuwarden passeerden o.a. de revue. Het duurde dan ook niet lang of de polonaise werd ingezet.

De Lions hadden voor een rijk gevulde prijzentafel gezorgd bij het rad van fortuin en aan het eind van middag konden alle aanwezigen wel een mooi prijsje mee naar huis nemen. Voor hapjes en drankjes was ook gezorgd waarbij opviel dat vooral de advocaat met slagroom gretig werd geconsumeerd.

Het was al met al een zeer geslaagde middag, die zeker een herhaling waard is. Misschien volgend jaar?