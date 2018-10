Sneek – F2 coureur Nyck de Vries uit Sneek, tevens lid van Racing Team Nederland, start dit weekend als zesde in de LMP2-klasse in de ‘Six hours of Fuji race’ in Japan in het kader van het World Endurance Championship (WEC).

De Vries, die het stoeltje van Jan Lammers heeft overgenomen in dit team, komt na Silverstone, waar hij debuteerde, voor de tweede keer in actie met teamgenoten Frits van Eerd en Giedo van der Garde in deze wedstrijdenserie.