Makkelijk basketbalavondje voor ESBC Menhir tegen Dyna’75

Sneek- De basketballers van ESBC Menhir uit Sneek hadden vrijdag een makkelijk avondje. Laagvlieger Dyna’75 uit Heerenveen kwam op bezoek en die ploeg kon in de Sneker Sporthal geen potten breken: 66-36. De tegenstander had vorig jaar een jong en talentvol team, maar dit seizoen heeft de ploeg moeite met het niveau. Menhir startte nog wel erg slordig en ongeconcentreerd, mogelijk was sprake van onderschatting. Toch leidde de thuisploeg na tien minuten al met 11-6 en werd de voorsprong uitgebreid tot tien punten bij rust: 29-19.

Na rust gaf de thuisploeg onder aanvoering van topscorer Mats Haven nog meer gas. De Heerenveners kwamen er in het derde kwart niet aan te pas en werden met 21-9 overlopen. In het laatste kwart nam de thuisploeg wat gas terug, maar toch werd de voorsprong nog uitgebreid tot 30 punten.

Mogelijk wordt de uitslag geschrapt. Er is sprake van dat Dyna zich terugtrekt uit de competitie en dan zal ook het resultaat van deze wedstrijd niet meetellen voor de ranglijst.

Op de foto van Debbie Rijsdijk van fotosuitsneek.nl: Danny Nowee (27) heeft aangelegd voor twee van zijn twaalf punten.