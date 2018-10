KNMI – Zonnig, morgen enkele wolkenvelden en meest droog

De Bilt – Vandaag wordt het vrij zonnig. Wel drijft er af en toe sluierbewolking over en wordt de bewolking in de avond in het westen wat dikker. Het blijft droog en de middagtemperatuur loopt uiteen van 20°C graden op de Wadden tot plaatselijk 26°C in het oosten. De wind uit zuid tot zuidoost is matig, aan de westkust mogelijk vrij krachtig.

Komende nacht drijven er enkele wolkenvelden over. Op de meeste plaatsen blijft het droog, alleen in het westen is lokaal wat regen mogelijk. De minima liggen rond 14°C. Er staat een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost. Maandag overdag zijn er vooral in het westen wolkenvelden, verder naar het oosten is er ook geregeld zon. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur loopt uiteen van 17°C op de Wadden tot 24°C in het zuidoosten. Er staat een zwakke tot matige zuid- tot zuidwestenwind. (Bron: KNMI)