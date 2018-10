Judoka’s Akkermans goed op 3 internationale judowedstrijden

Sneek- Afgelopen weekend namen judoka’s Akkermans aan 3 verschillende internationale toernooien deel. Er werd ontzettend goed gepresteerd en een aantal judoka’s wonnen 2 maal een prijs

In Emmen was en goud voor de zussen Ciska Adema en Anouk Adema uit Workum. Ook was er goud voor Sanne Hartman uit Sexbierum. Syb Hettinga (Bolsward)won het zilver en brons was er voor Maaike Hoogeveen uit Gorredijk.

Tymen Huitema

In Nijmegen werd op het internationale toernooi 4 maal brons gewonnen. De judoka’s die dat deden waren Jonna Dijkstra en Michel Guikema uit Leeuwarden, Rutger Eijzenga uit Tzum en Tycho Nauta uit Sneek.

En tot slot in Alkmaar, wederom goud voor Ciska Adema en Anouk Adema (Workum), ook goud voor Syb Hettinga uit Bolsward. Zilver voor Tymen Huitema uit Sneek. Wederom brons voor Jonna Dijkstra uit Leeuwarden en ook brons voor Thijmen Schotanus uit Balk