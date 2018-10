Judo Club Sato goed bezig in Emmen en Alkmaar

Sneek- Sneker Judo Club Sato ging zaterdag richting Emmen en vandaag richting Alkmaar op een sterk bezette internationale judo toernooien. In Emmen wisten de judoka’s van Judo Club Sato zelfs zes medailles te winnen.

Topprestatie voor een jonge judo club uit Sneek. Zilver ging naar: Mark Klokman Sem Walinga Ruben Walinga brons was voor: Inaya Verharen Jouke Kingma Teije Kingma. In Alkmaar wisten de judoka’s ook prijzen te winnen. Goud was er voor Ruben Walinga en een mooie derde plaats was er voor Inaya Verharen en Jouke Kingma.