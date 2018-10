Het weer kan ook anders in oktober!

Sneek- Op 13 oktober 1975 keken veel mensen op deze dag ’s morgens vroeg verrast uit het raam. In grote delen van het land had het gesneeuwd en vooral in het midden van het land was er sprake van een witte wereld, met een sneeuwlaag van 2 tot 3 centimeter.

Overdag bleef het in eerste instantie koud, waardoor de sneeuw een groot deel van de dag kon blijven liggen. Pas laat op de dag begon de sneeuw weg te smelten. Het was tot dusver de vroegste datum waarop er ergens in Nederland in het najaar een sneeuwdek werd gezien. De bomen stonden nog in blad, wat het extra bijzonder maakte.

Foto: Facebook

Bron: https://hetweermagazine.nl/